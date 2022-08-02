Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 14.4 Li 6021055701

Преимущества

Для освещения рабочего места - встроенная подсветка

Быстрозажимной сверлильный патрон диаметром 1 см обеспечивает быструю и легкую замену оснастки

Технология Ultra-M гарантирует бережную зарядку, оптимальный расход энергии, максимальную мощность и длительный срок работы инструмента

Аккумуляторные блоки оснащены индикатором уровня мощности. Вы всегда будете знать уровень заряда устройства

Максимальная скорость – 1600 об/мин

Функция реверса - для быстрого отворачивания шурупов и извлечения сверла, застрявшего в материале

Вентиляционные отверстия защищают внутренние узлы дрели от перегрева

METABO BS 14.4 Li – аккумуляторная дрель-шуруповерт для сверления металлических и деревянных поверхностей. Работает от LiIon-аккумулятора емкостью 2 Ач. Инструмент оснащен 20 ступенями крутящего момента и режимом сверления. Максимально комфортную работу обеспечивает эргономичная рукоять с прорезиненными накладками. Масса дрели – 1,4 кг.