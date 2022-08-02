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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 14.4 Li 6021055701
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 14.4 Li 6021055701
    Арт. X1048041302381
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 14.4 Li 6021055701

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 14.4 Li 6021055701

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302381
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие удара
      		Нет
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • METABO BS 14.4 Li – аккумуляторная дрель-шуруповерт для сверления металлических и деревянных поверхностей. Работает от LiIon-аккумулятора емкостью 2 Ач. Инструмент оснащен 20 ступенями крутящего момента и режимом сверления. Максимально комфортную работу обеспечивает эргономичная рукоять с прорезиненными накладками. Масса дрели – 1,4 кг.

        Преимущества

        • Для освещения рабочего места - встроенная подсветка
        • Быстрозажимной сверлильный патрон диаметром 1 см обеспечивает быструю и легкую замену оснастки
        • Технология Ultra-M гарантирует бережную зарядку, оптимальный расход энергии, максимальную мощность и длительный срок работы инструмента
        • Аккумуляторные блоки оснащены индикатором уровня мощности. Вы всегда будете знать уровень заряда устройства
        • Максимальная скорость – 1600 об/мин
        • Функция реверса - для быстрого отворачивания шурупов и извлечения сверла, застрявшего в материале
        • Вентиляционные отверстия защищают внутренние узлы дрели от перегрева