Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 14.4 Li 6021055701
Арт. X1048041302381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наличие удара
|Нет
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Наличие реверса
|Да
- METABO BS 14.4 Li – аккумуляторная дрель-шуруповерт для сверления металлических и деревянных поверхностей. Работает от LiIon-аккумулятора емкостью 2 Ач. Инструмент оснащен 20 ступенями крутящего момента и режимом сверления. Максимально комфортную работу обеспечивает эргономичная рукоять с прорезиненными накладками. Масса дрели – 1,4 кг.
Преимущества
- Для освещения рабочего места - встроенная подсветка
- Быстрозажимной сверлильный патрон диаметром 1 см обеспечивает быструю и легкую замену оснастки
- Технология Ultra-M гарантирует бережную зарядку, оптимальный расход энергии, максимальную мощность и длительный срок работы инструмента
- Аккумуляторные блоки оснащены индикатором уровня мощности. Вы всегда будете знать уровень заряда устройства
- Максимальная скорость – 1600 об/мин
- Функция реверса - для быстрого отворачивания шурупов и извлечения сверла, застрявшего в материале
- Вентиляционные отверстия защищают внутренние узлы дрели от перегрева