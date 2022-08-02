Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570
Арт. X1048041302416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570 оснащена быстрозажимным сверлильным патроном 10 мм. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу даже при плохом освещении. Модель имеет 20 ступеней крутящего момента и позицию сверления, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Инструмент поставляется в чемодане, в котором его удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 20 ступеней крутящего момента + режим сверления - для выбора оптимально режима работы
- Вентиляционные отверстия
- Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане - для удобства хранения и транспортировки