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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570
    Арт. X1048041302416
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302416
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570 оснащена быстрозажимным сверлильным патроном 10 мм. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу даже при плохом освещении. Модель имеет 20 ступеней крутящего момента и позицию сверления, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Инструмент поставляется в чемодане, в котором его удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
        • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • 20 ступеней крутящего момента + режим сверления - для выбора оптимально режима работы
        • Вентиляционные отверстия
        • Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане - для удобства хранения и транспортировки