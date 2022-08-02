Преимущества

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

20 ступеней крутящего момента + режим сверления - для выбора оптимально режима работы

Вентиляционные отверстия

Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105570 оснащена быстрозажимным сверлильным патроном 10 мм. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу даже при плохом освещении. Модель имеет 20 ступеней крутящего момента и позицию сверления, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Инструмент поставляется в чемодане, в котором его удобно хранить и транспортировать.