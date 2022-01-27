Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов

Предназначены для заворачивания самонарезающих винтов с шестигранной головкой с помощью шуруповертов при кровельных и других монтажных работах. Выполнены из высоколегированной хром-ванадиевой стали, что определяет их прочность и износостойкость. Встроенный магнит позволяет удерживать саморез в насадке, что делает работу более безопасной и эффективной. Полупрозрачная ударопрочная упаковка с подвесом для размещения на крючке.