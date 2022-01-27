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Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
5.0
1
Найти аналог
Биты с торцевой головкой
    Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
    Арт. Х150878175
    5.0
    1
    Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
    Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
    Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
      Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
      Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов
      Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов

      Бита для кровельных саморезов Sturm 1041-05-10x65, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878175
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.399
      Особенности бит
      		футляр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначены для заворачивания самонарезающих винтов с шестигранной головкой с помощью шуруповертов при кровельных и других монтажных работах. Выполнены из высоколегированной хром-ванадиевой стали, что определяет их прочность и износостойкость. Встроенный магнит позволяет удерживать саморез в насадке, что делает работу более безопасной и эффективной. Полупрозрачная ударопрочная упаковка с подвесом для размещения на крючке.