Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита оригинальная PH 1 Whirlpower 962-21-0501 B, 50 мм
5.0
2
65 ₽
Наборы бит
    Бита оригинальная PH 1 Whirlpower 962-21-0501 B, 50 мм
    Арт. Х150878217
    5.0
    2
    Бита оригинальная PH 1 Whirlpower 962-21-0501 B, 50 мм

      Бита оригинальная PH 1 Whirlpower 962-21-0501 B, 50 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878217
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.01
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER имеет увеличенную длину и предназначена для заворачивания шурупов или винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках. 

        Преимущества

        • Высокоточный наконечник изготовлен по технологии холодной ковки для надежного крепления винта/шурупа
        • Запатентованный RSC ребристый дизайн обеспечивает бите/насадке бесперебойную работу и предотвращает повреждения крепежных деталей, увеличивая срок службы бит/насадок
        • Имеют превосходную твердость, высокий крутящий момент и длительный срок службы