Бита оригинальная PH 1 Whirlpower 962-21-0501 B, 50 мм

Преимущества

Высокоточный наконечник изготовлен по технологии холодной ковки для надежного крепления винта/шурупа

Запатентованный RSC ребристый дизайн обеспечивает бите/насадке бесперебойную работу и предотвращает повреждения крепежных деталей, увеличивая срок службы бит/насадок

Имеют превосходную твердость, высокий крутящий момент и длительный срок службы

Бита WHIRLPOWER имеет увеличенную длину и предназначена для заворачивания шурупов или винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках.