Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
Арт. О00000034295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 - профессиональный инструмент, сконструированный для отделочных и ремонтных работ. С его помощью можно просверлить отверстия в древесине и металле, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро заменить оснастку. Встроенный LED-светодиод оптимально освещает рабочее пространство. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.
Преимущества
- Компактный размер
- Надежный двухскоростной редуктор
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Рукоятка с мягким покрытием не скользит в руке
- Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
- Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Bosch