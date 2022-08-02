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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
    Арт. О00000034295
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120 06019G8002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034295
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 - профессиональный инструмент, сконструированный для отделочных и ремонтных работ. С его помощью можно просверлить отверстия в древесине и металле, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро заменить оснастку. Встроенный LED-светодиод оптимально освещает рабочее пространство. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.

        Преимущества

        • Компактный размер
        • Надежный двухскоростной редуктор
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Рукоятка с мягким покрытием не скользит в руке
        • Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
        • Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Bosch