Бур Prorab 2479 SDS-Plus, 20x500/450 мм
Арт. 9016765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x20
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Количество предметов, шт
|1
- Бур PRORAB 2479 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.
Преимущества
- Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам
- Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
- Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации