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Диск пильный DeWalt DT 1901
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Пильные диски по металлу
    Диск пильный DeWalt DT 1901
    Арт. 9010207
    Диск пильный DeWalt DT 1901

      Диск пильный DeWalt DT 1901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010207

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Extreme Dewalt DT 1901 используется в стационарных пилах. Оснастка изготовлена методом лазерной резки, что обеспечивает повышенную точность пропила. Геометрия зубьев - WZ (переменный зуб), что позволяет делать чистые пропилы в тонкостенной стали. Кромка получается ровной благодаря отсутствию хладагента во время реза. Не предназначен для работы по чугуну.  

        Преимущества

        • Многократная перезаточка твердосплавных зубьев
        • Чистый пропил без заусенцев
        • Надежность
        • Длительный срок службы