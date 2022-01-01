Диск пильный DeWalt DT 1901

Преимущества

Многократная перезаточка твердосплавных зубьев

Чистый пропил без заусенцев

Надежность

Длительный срок службы

Пильный диск Extreme Dewalt DT 1901 используется в стационарных пилах. Оснастка изготовлена методом лазерной резки, что обеспечивает повышенную точность пропила. Геометрия зубьев - WZ (переменный зуб), что позволяет делать чистые пропилы в тонкостенной стали. Кромка получается ровной благодаря отсутствию хладагента во время реза. Не предназначен для работы по чугуну.