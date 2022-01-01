Диск пильный DeWalt DT 1901
Арт. 9010207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Extreme Dewalt DT 1901 используется в стационарных пилах. Оснастка изготовлена методом лазерной резки, что обеспечивает повышенную точность пропила. Геометрия зубьев - WZ (переменный зуб), что позволяет делать чистые пропилы в тонкостенной стали. Кромка получается ровной благодаря отсутствию хладагента во время реза. Не предназначен для работы по чугуну.
Преимущества
- Многократная перезаточка твердосплавных зубьев
- Чистый пропил без заусенцев
- Надежность
- Длительный срок службы