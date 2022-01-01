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Диск пильный DeWalt DT 1900
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Пильные диски по металлу
    Диск пильный DeWalt DT 1900
    Арт. 9010271
    Диск пильный DeWalt DT 1900

      Диск пильный DeWalt DT 1900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010271

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск твердосплавный DeWALT DT1900-QZ  по металлу EXTREME DeWALT 355/25.4 1.8/2.2 70 WZ 0 град. Для стационарных дисковых пил. Пригоден для резки стали. Изготовление методом лазерной резки повышает точность пропила. Геометрия с переменными зубьями специальной модификации для чистого пропила без заусенцев - дополнительная обработка поверхности пропила не требуется. Многократная перезаточка твердосплавных зубьев. Скорость в 4 раза выше по сравнению с отрезными абразивными кругами. Кромка получается ровной благодаря отсутствию хладагента во время реза. Не предназначен для работы по чугуну. Геометрия зуба: WZ, угол: 0 градусов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Точность пропила
        • Чистый пропил без заусенцев
        • Длительный срок службы