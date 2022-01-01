Диск пильный DeWalt DT 1900
Арт. 9010271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск твердосплавный DeWALT DT1900-QZ по металлу EXTREME DeWALT 355/25.4 1.8/2.2 70 WZ 0 град. Для стационарных дисковых пил. Пригоден для резки стали. Изготовление методом лазерной резки повышает точность пропила. Геометрия с переменными зубьями специальной модификации для чистого пропила без заусенцев - дополнительная обработка поверхности пропила не требуется. Многократная перезаточка твердосплавных зубьев. Скорость в 4 раза выше по сравнению с отрезными абразивными кругами. Кромка получается ровной благодаря отсутствию хладагента во время реза. Не предназначен для работы по чугуну. Геометрия зуба: WZ, угол: 0 градусов.
Преимущества
- Надежность
- Точность пропила
- Чистый пропил без заусенцев
- Длительный срок службы