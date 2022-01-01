Диск пильный DeWalt DT 1900

Преимущества

Надежность

Точность пропила



Чистый пропил без заусенцев



Длительный срок службы

Пильный диск твердосплавный DeWALT DT1900-QZ по металлу EXTREME DeWALT 355/25.4 1.8/2.2 70 WZ 0 град. Для стационарных дисковых пил. Пригоден для резки стали. Изготовление методом лазерной резки повышает точность пропила. Геометрия с переменными зубьями специальной модификации для чистого пропила без заусенцев - дополнительная обработка поверхности пропила не требуется. Многократная перезаточка твердосплавных зубьев. Скорость в 4 раза выше по сравнению с отрезными абразивными кругами. Кромка получается ровной благодаря отсутствию хладагента во время реза. Не предназначен для работы по чугуну. Геометрия зуба: WZ, угол: 0 градусов.