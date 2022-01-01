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Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
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Пильные диски по алюминию
    Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
    Арт. 9010239
    Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
    Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
    Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
      Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
      Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий
      Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий

      Диск пильный Атака 216*60*30 пластик алюминий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010239

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный профи АТАКА 8077830 предназначен для распила алюминия и пластика толщиной не более 3 мм. Оснащен технологическими отверстиями для отвода тепла, что значительно снижает деформацию диска, а при перегреве уменьшают колебания и шум. Выполнен из высококачественной стали. Зубья с алмазной шлифовкой.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы