Диск пильный Атака 250*80*30 алюминий

Преимущества

Переменная форма зуба ATB и трапецевидная форма зуба HLTCG

Для распила алюминия и пластика

Диски с формой зуба TCG для чистого распила пластика и алюминия с толщиной стенки не больше 3 мм

Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой

Чистота кромки гладкая (XXX)



Высокопрочный припой

Полотно из высококачественной углеродистой стали

Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации

Современная технология изготовления

Диск пильный профи АТАКА 8077880 предназначен для распила алюминия и пластика толщиной не более 3 мм. Оснащен технологическими отверстиями для отвода тепла, что значительно снижает деформацию диска, а при перегреве уменьшают колебания и шум. Выполнен из высококачественной стали. Зубья с алмазной шлифовкой.