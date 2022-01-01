Диск пильный Атака 250*80*30 алюминий
Арт. 9010130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный профи АТАКА 8077880 предназначен для распила алюминия и пластика толщиной не более 3 мм. Оснащен технологическими отверстиями для отвода тепла, что значительно снижает деформацию диска, а при перегреве уменьшают колебания и шум. Выполнен из высококачественной стали. Зубья с алмазной шлифовкой.
Преимущества
- Переменная форма зуба ATB и трапецевидная форма зуба HLTCG
- Для распила алюминия и пластика
- Диски с формой зуба TCG для чистого распила пластика и алюминия с толщиной стенки не больше 3 мм
- Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой
- Чистота кромки гладкая (XXX)
- Высокопрочный припой
- Полотно из высококачественной углеродистой стали
- Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
- Современная технология изготовления