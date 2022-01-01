Диск пильный Атака 250*80*32 алюминий
Арт. 9010261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
- Диск пильный профи АТАКА 8077900 предназначен для распила алюминия и пластика толщиной не более 3 мм. Оснащен технологическими отверстиями для отвода тепла, что значительно снижает деформацию диска, а при перегреве уменьшают колебания и шум. Выполнен из высококачественной стали. Зубья с алмазной шлифовкой.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы