Диск пильный Атака 355*100*25.4 алюминий

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Диск пильный профи АТАКА 8077960 предназначен для распила алюминия и пластика толщиной не более 3 мм. Оснащен технологическими отверстиями для отвода тепла, что значительно снижает деформацию диска, а при перегреве уменьшают колебания и шум. Выполнен из высококачественной стали. Зубья с алмазной шлифовкой.