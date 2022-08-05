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Дрель ударная Metabo SBE 521 601158000, 520 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 521 601158000, 520 Вт
    Арт. Х10650
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 521 601158000, 520 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 521 601158000, 520 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10650
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 521 601158000 - инструмент с надежным двигателем Metabo Marathon, обеспечивающим ему более долгий срок службы. Двигатель защищен решеткой обмоток от воздействия пыли. В инструменте предусмотрена функция отключения ударного механизма. Дрель имеет два режима работы, включить которые можно с помощью удобного ползункового переключателя. На рукоятке имеется кнопка фиксации для более продолжительной работы. 

        Преимущества

        • Малый вес
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Регулировка оборотов
        • Электроника Variospeed (V)
        • Реверс
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
        • Рукоятка с резиновым покрытием
        • На основании кабеля имеется держательная муфта для насадок и патронного ключа