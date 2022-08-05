Дрель ударная Metabo SBE 521 601158000, 520 Вт
Арт. Х10650
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 521 601158000 - инструмент с надежным двигателем Metabo Marathon, обеспечивающим ему более долгий срок службы. Двигатель защищен решеткой обмоток от воздействия пыли. В инструменте предусмотрена функция отключения ударного механизма. Дрель имеет два режима работы, включить которые можно с помощью удобного ползункового переключателя. На рукоятке имеется кнопка фиксации для более продолжительной работы.
Преимущества
- Малый вес
- Отключающиеся угольные щетки
- Регулировка оборотов
- Электроника Variospeed (V)
- Реверс
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
- Рукоятка с резиновым покрытием
- На основании кабеля имеется держательная муфта для насадок и патронного ключа