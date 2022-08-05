Преимущества

Малый вес

Отключающиеся угольные щетки

Регулировка оборотов

Электроника Variospeed (V)

Реверс

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток

Рукоятка с резиновым покрытием

На основании кабеля имеется держательная муфта для насадок и патронного ключа

Ударная дрель Metabo SBE 521 601158000 - инструмент с надежным двигателем Metabo Marathon, обеспечивающим ему более долгий срок службы. Двигатель защищен решеткой обмоток от воздействия пыли. В инструменте предусмотрена функция отключения ударного механизма. Дрель имеет два режима работы, включить которые можно с помощью удобного ползункового переключателя. На рукоятке имеется кнопка фиксации для более продолжительной работы.