Преимущества

Variospeed (V)-электроника

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником 1/4" (6,35 мм)

Функция реверса

Диаметр шейки зажима: 43 мм

Диаметр сверления в стали - до 10 мм, в дереве - до 25 мм, в бетоне - до 12 мм

Кнопка фиксации позволяет не держать палец на пусковой кнопке и сосредоточится на управлении

Предустановка глубины сверления

Ударная дрель Metabo SBE 601 600601510 с быстрозажимным патроном с успехом справляется со сверлением в дереве, металле и даже бетонных конструкциях. Оптимальные технические характеристики инструмента позволяют эффективно проводить строительные и ремонтные работы. Скорость вращения шпинделя достигает 2800 об/мин, а частота ударов - 50000 уд/мин. Благодаря сверлильному шпинделю с внутренним шестигранником, возможна установка бит для завинчивания и отвинчивания шурупов. В зависимости от плотности материала можно подобрать нужную скорость работы с помощью регулировочного колесика на пусковой кнопке. Переключение между ударным и безударным режимами осуществляется тумблером, расположенным сверху на корпусе. Вентиляционные отверстия играют большую роль в работе двигателя - за счет циркуляции воздуха мотор не перегревается и работает стабильно.