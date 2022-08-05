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Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
    Арт. 77777Х106254
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 601 600601510, 600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х106254
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 601 600601510 с быстрозажимным патроном с успехом справляется со сверлением в дереве, металле и даже бетонных конструкциях. Оптимальные технические характеристики инструмента позволяют эффективно проводить строительные и ремонтные работы. Скорость вращения шпинделя достигает 2800 об/мин, а частота ударов - 50000 уд/мин. Благодаря сверлильному шпинделю с внутренним шестигранником, возможна установка бит для завинчивания и отвинчивания шурупов. В зависимости от плотности материала можно подобрать нужную скорость работы с помощью регулировочного колесика на пусковой кнопке. Переключение между ударным и безударным режимами осуществляется тумблером, расположенным сверху на корпусе. Вентиляционные отверстия играют большую роль в работе двигателя - за счет циркуляции воздуха мотор не перегревается и работает стабильно.

        Преимущества

        • Variospeed (V)-электроника
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником 1/4" (6,35 мм)
        • Функция реверса
        • Диаметр шейки зажима: 43 мм
        • Диаметр сверления в стали - до 10 мм, в дереве - до 25 мм, в бетоне - до 12 мм
        • Кнопка фиксации позволяет не держать палец на пусковой кнопке и сосредоточится на управлении
        • Предустановка глубины сверления