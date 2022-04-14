Гравировальный бор DREMEL 117 2.615.011.7JA (конус, 6,4 мм)
Арт. X1319051731
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|35000
- 2.615.011.7JA Dremel 117. Гравировальный бор в форме конуса с круглой вершиной для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева, стекловолокна, пластмассы и мягких металлов. Изготовлен из быстрорежущей стали HSS. Не предназначен для работы даже с мягкими сталями. Возможна работа с алюминиевыми сплавами, сплавами на основе меди, в том числе с твердыми бронзами.