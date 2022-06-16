Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
Арт. О00000009078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|15
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Количество штук в упаковке, шт
|5000
- Скобы Kraftool изготовлены из закаленной проволоки с использованием новейших технологий специально для промышленного и профессионального применения.
Преимущества
- Скоба изготовлена и закаленной проволоки, что препятствует ее изгибу во время удара
- Специализированная заточка обеспечивает полное забивание скобы
- Точность геометрии и размеров