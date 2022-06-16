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Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Для электрических степлеров
    Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
    Арт. О00000009078
    5.0
    2
    Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
    Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
    Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
    Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
      Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
      Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
      Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)
      Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)

      Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009078
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		15
      Количество штук в упаковке, шт
      		5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобы Kraftool изготовлены из закаленной проволоки с использованием новейших технологий специально для промышленного и профессионального применения.

        Преимущества

        • Скоба изготовлена и закаленной проволоки, что препятствует ее изгибу во время удара
        • Специализированная заточка обеспечивает полное забивание скобы
        • Точность геометрии и размеров