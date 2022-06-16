Скобы для степлера Kraftool 31789-15 (узкие, 15 мм, тип 55, 5000 шт.)

Преимущества

Скоба изготовлена и закаленной проволоки, что препятствует ее изгибу во время удара

Специализированная заточка обеспечивает полное забивание скобы

Точность геометрии и размеров

Скобы Kraftool изготовлены из закаленной проволоки с использованием новейших технологий специально для промышленного и профессионального применения.