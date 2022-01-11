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Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Арт. О00000032143
    5.0
    2
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
    Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой

      Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		56
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью. Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. В комплекте Makita D-58833 - ручная реверсивная отвертка с битой PH2.

        Преимущества

        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Механическая двухступенчатая передача
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Обрезиненная рукоять для надежного захвата Makita DF0300
        • Высокоскоростной режим для быстрого сверления и заворачивания
        • Режим пониженной скорости для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого крутящего момента и пониженных оборотов