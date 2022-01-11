Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
Арт. О00000032143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|56
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Дрель Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью. Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. В комплекте Makita D-58833 - ручная реверсивная отвертка с битой PH2.
Преимущества
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Электронная регулировка числа оборотов
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Механическая двухступенчатая передача
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Реверс для изменения направления вращения
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Обрезиненная рукоять для надежного захвата Makita DF0300
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Высокоскоростной режим для быстрого сверления и заворачивания
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Режим пониженной скорости для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого крутящего момента и пониженных оборотов
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