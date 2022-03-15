Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
Арт. Х1306108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.25
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Особенности бит
|профессиональная, держатель бит, футляр
- Набор бит Арсенал НБ-31 21129 состоит из 31 предмета. Применяется для работы с различными видами крепежа. В данный набор входит специальный магнитный битодержатель. Пластиковый кейс упрощает транспортировку и хранение набора.
Преимущества
- Каждая бита набора бит Арсенал НБ-31 21129 крепится в индивидуальном посадочном отверстии кейса
- Широкий выбор бит - для 5 различных видов профиля головки крепежа
- Магнитный битодержатель обеспечивает надежное крепление биты в посадочном гнезде