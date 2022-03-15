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Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
5.0
2
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Биты крестовые PZ
    Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
    Арт. Х1306108
    5.0
    2
    Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
    Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
    Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
      Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
      Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука
      Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука

      Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.25
      Особенности бит
      		профессиональная, держатель бит, футляр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Арсенал НБ-31 21129 состоит из 31 предмета. Применяется для работы с различными видами крепежа. В данный набор входит специальный магнитный битодержатель. Пластиковый кейс упрощает транспортировку и хранение набора.

        Преимущества

        • Каждая бита набора бит Арсенал НБ-31 21129 крепится в индивидуальном посадочном отверстии кейса
        • Широкий выбор бит - для 5 различных видов профиля головки крепежа
        • Магнитный битодержатель обеспечивает надежное крепление биты в посадочном гнезде