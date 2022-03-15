Набор бит Арсенал НБ-31 21129, 31 штука

Преимущества

Каждая бита набора бит Арсенал НБ-31 21129 крепится в индивидуальном посадочном отверстии кейса

Широкий выбор бит - для 5 различных видов профиля головки крепежа

Магнитный битодержатель обеспечивает надежное крепление биты в посадочном гнезде

Набор бит Арсенал НБ-31 21129 состоит из 31 предмета. Применяется для работы с различными видами крепежа. В данный набор входит специальный магнитный битодержатель. Пластиковый кейс упрощает транспортировку и хранение набора.