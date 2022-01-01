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Пика удлиненная П-11 L, 600мм
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Пики
    Пика удлиненная П-11 L, 600мм
    Арт. О00000022892
    Пика удлиненная П-11 L, 600мм

      Пика удлиненная П-11 L, 600мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000022892

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		цилиндрический
      Длина, мм
      		600
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пика удлиненная П-11 600 мм является сменным инструментом и применяется с отбойными молотками серии МО, МОП, и бетоноломами сери Б и БК. Посадочные размеры хвостовика пики составляют диаметр 24 мм, длина 70 мм. Общая длина пики 600 мм, материал сталь 50. Пика удлиненная П-11 600 мм применяется для разрушения кирпичных стен, асфальта, мерзлого грунта, бетона, различных пород в строительной и горнорудной промышленности.