Пика удлиненная П-11 L, 600мм

Пика удлиненная П-11 600 мм является сменным инструментом и применяется с отбойными молотками серии МО, МОП, и бетоноломами сери Б и БК. Посадочные размеры хвостовика пики составляют диаметр 24 мм, длина 70 мм. Общая длина пики 600 мм, материал сталь 50. Пика удлиненная П-11 600 мм применяется для разрушения кирпичных стен, асфальта, мерзлого грунта, бетона, различных пород в строительной и горнорудной промышленности.

