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Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Арт. О00000026738
- Персональная скидка
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Арт. О00000026738
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
|
Ширина рабочей поверхности, мм
|115
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- Вибрационная шлифмашина P.I.T. PSP400-C предназначена для очистки, шлифовки поверхностей и заготовок из различных материалов. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват, не выскальзывая из рук - это делает работу комфортной и не утомительной. Данная модель имеет низкий уровень вибрации.
Преимущества
- Регулировка интенсивности вибраций
- Регулировка скорости
- Подключение к пылесосу для чистоты рабочего места
- Эргономичная форма рукояти для удобной работы
- Большая площадь основания
- Низкий уровень вибрации
- Простой в эксплуатации
- Долгий срок службы P.I.T. PSP400-C