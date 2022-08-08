Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)

Преимущества

Регулировка интенсивности вибраций

Регулировка скорости

Подключение к пылесосу для чистоты рабочего места

Эргономичная форма рукояти для удобной работы

Большая площадь основания

Низкий уровень вибрации

Простой в эксплуатации

Долгий срок службы P.I.T. PSP400-C

Вибрационная шлифмашина P.I.T. PSP400-C предназначена для очистки, шлифовки поверхностей и заготовок из различных материалов. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват, не выскальзывая из рук - это делает работу комфортной и не утомительной. Данная модель имеет низкий уровень вибрации.