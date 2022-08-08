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Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
5.0
1
3 999 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Арт. О00000026738
5.0
1
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
  • Персональная скидка
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)
Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)

Вибрационная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PSP400-C (питание от 220 В, оснастка 115x280)

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3 999 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026738
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Размер абразивной бумаги, мм
115x280
Ширина рабочей поверхности, мм
115
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Вибрационная шлифмашина P.I.T. PSP400-C предназначена для очистки, шлифовки поверхностей и заготовок из различных материалов. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват, не выскальзывая из рук - это делает работу комфортной и не утомительной. Данная модель имеет низкий уровень вибрации.

    Преимущества

    • Регулировка интенсивности вибраций
    • Регулировка скорости
    • Подключение к пылесосу для чистоты рабочего места
    • Эргономичная форма рукояти для удобной работы
    • Большая площадь основания
    • Низкий уровень вибрации
    • Простой в эксплуатации
    • Долгий срок службы P.I.T. PSP400-C