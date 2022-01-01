Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238

Переходник 201238 Ombra используется в комплекте с торцевыми головками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Материал приспособления хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает его высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям. Благодаря хромоникелевому покрытию с поверхности инструмента легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии.

Переход с F 1/2" DR на M 3/8" DR.