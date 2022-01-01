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Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
    Арт. ombratools_2529
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
    Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238

      Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2529

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		1/2 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник 201238 Ombra используется в комплекте с торцевыми головками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Материал приспособления хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает его высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям. Благодаря хромоникелевому покрытию с поверхности инструмента легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии.
        Переход с F 1/2" DR на M 3/8" DR.