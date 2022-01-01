Переходник Ombra, 1/2"DR(F)*3/8"DR(M), 201238
Арт. ombratools_2529
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|переходник
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Размер посадки на инструмент
|1/2 дюйма Female DR
- Переходник 201238 Ombra используется в комплекте с торцевыми головками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Материал приспособления хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает его высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям. Благодаря хромоникелевому покрытию с поверхности инструмента легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии.
Переход с F 1/2" DR на M 3/8" DR.