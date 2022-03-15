Переходник на SDS-Plus для патрона 13 мм Зубр 29062-13
Арт. 901615624
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Переход на
|SDS-Plus
- Переходник на SDS+ для патрона 13 мм Зубр 29062-13_z01 применяется с перфораторами. Адаптер расширяет технологические возможности инструмента. С помощью приспособления становится возможным использование буров SDS+ в трехкулачковом патроне.
Преимущества
- Переходник легко устанавливается на инструмент и также легко и быстро снимается
- Переход с SDS-plus