Переходник на SDS-Plus для патрона 13 мм Зубр 29062-13

Преимущества

Переходник легко устанавливается на инструмент и также легко и быстро снимается

Переход с SDS-plus

Переходник на SDS+ для патрона 13 мм Зубр 29062-13_z01 применяется с перфораторами. Адаптер расширяет технологические возможности инструмента. С помощью приспособления становится возможным использование буров SDS+ в трехкулачковом патроне.