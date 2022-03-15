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Переходник на SDS-Plus для патрона 13 мм Зубр 29062-13
5.0
1
Найти аналог
Адаптеры и переходники для сверлильных патронов
    Переходник на SDS-Plus для патрона 13 мм Зубр 29062-13
    Арт. 901615624
    5.0
    1
    Переходник на SDS-Plus для патрона 13 мм Зубр 29062-13

      Переходник на SDS-Plus для патрона 13 мм Зубр 29062-13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901615624
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Переход на
      		SDS-Plus
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник на SDS+ для патрона 13 мм Зубр 29062-13_z01 применяется с перфораторами. Адаптер расширяет технологические возможности инструмента. С помощью приспособления становится возможным использование буров SDS+ в трехкулачковом патроне.

        Преимущества

        • Переходник легко устанавливается на инструмент и также легко и быстро снимается
        • Переход с SDS-plus