Перфоратор SDS-Plus Skil 1033 F.015.103.3NE, 850 Вт, 2,8 Дж
Арт. Х143296
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Вес, кг
|2.8
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SKIL 1033 F0151033NE оснащен патроном SDS+, что обеспечивает простую смену оснастки. Предусмотрено три режима работы: сверление, ударное сверление и долбление. Выбор между ними осуществляется посредством тумблера. Специальная накладка на рукоятке перфоратора предотвращает соскальзывание руки.
Преимущества
- Эффективный пневматический ударный механизм
- Патрон SDS+ для простой смены оснастки
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Длинный кабель (4 м)
- Регулировка частоты вращения
- Предохранительная муфта - для защиты оператора и инструмента в случае заклинивания насадки
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ перфоратором SKIL 1033 F0151033NE
- Дополнительная рукоятка - для надежного хвата обеими руками