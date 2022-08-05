Перфоратор SDS-Plus Skil 1033 F.015.103.3NE, 850 Вт, 2,8 Дж

Преимущества

Эффективный пневматический ударный механизм

Патрон SDS+ для простой смены оснастки

3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Длинный кабель (4 м)

Регулировка частоты вращения

Предохранительная муфта - для защиты оператора и инструмента в случае заклинивания насадки

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ перфоратором SKIL 1033 F0151033NE

Дополнительная рукоятка - для надежного хвата обеими руками

Перфоратор SKIL 1033 F0151033NE оснащен патроном SDS+, что обеспечивает простую смену оснастки. Предусмотрено три режима работы: сверление, ударное сверление и долбление. Выбор между ними осуществляется посредством тумблера. Специальная накладка на рукоятке перфоратора предотвращает соскальзывание руки.