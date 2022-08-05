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Перфоратор SDS-Plus Skil 1033 F.015.103.3NE, 850 Вт, 2,8 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Skil 1033 F.015.103.3NE, 850 Вт, 2,8 Дж
    Арт. Х143296
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Skil 1033 F.015.103.3NE, 850 Вт, 2,8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Skil 1033 F.015.103.3NE, 850 Вт, 2,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143296
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор SKIL 1033 F0151033NE оснащен патроном SDS+, что обеспечивает простую смену оснастки. Предусмотрено три режима работы: сверление, ударное сверление и долбление. Выбор между ними осуществляется посредством тумблера. Специальная накладка на рукоятке перфоратора предотвращает соскальзывание руки. 

        Преимущества

        • Эффективный пневматический ударный механизм
        • Патрон SDS+ для простой смены оснастки
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Длинный кабель (4 м)
        • Регулировка частоты вращения
        • Предохранительная муфта - для защиты оператора и инструмента в случае заклинивания насадки
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ перфоратором SKIL 1033 F0151033NE
        • Дополнительная рукоятка - для надежного хвата обеими руками