Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
Арт. О00000021589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
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- Дисковая пила Kolner KCS 185/1500 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Блокировка шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 45 градусов. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза.
Преимущества
- Простое управление
- Фиксация шпинделя - для простой смены оснастки
- Прочная конструкция дисковой пилы Kolner KCS 185/1500
- Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения
- Параллельный упор - для точности в работе
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Возможно подключение пылесоса или мешка для сбора пыли - для сохранения рабочего места в чистоте
- Распил под углом от 0 до 45º
- Установленный пильный диск