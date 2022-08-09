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Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Арт. О00000021589
    5.0
    1
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500

      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000021589
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дисковая пила Kolner KCS 185/1500 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Блокировка шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 45 градусов. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза.

        Преимущества

        • Простое управление
        • Фиксация шпинделя - для простой смены оснастки
        • Прочная конструкция дисковой пилы Kolner KCS 185/1500
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения
        • Параллельный упор - для точности в работе
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Возможно подключение пылесоса или мешка для сбора пыли - для сохранения рабочего места в чистоте
        • Распил под углом от 0 до 45º
        • Установленный пильный диск