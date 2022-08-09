Пила дисковая электрическая Kolner KCS 185/1500

Преимущества

Простое управление

Фиксация шпинделя - для простой смены оснастки

Прочная конструкция дисковой пилы Kolner KCS 185/1500

Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения

Параллельный упор - для точности в работе

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Возможно подключение пылесоса или мешка для сбора пыли - для сохранения рабочего места в чистоте

Распил под углом от 0 до 45º

Установленный пильный диск

Дисковая пила Kolner KCS 185/1500 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Блокировка шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 45 градусов. Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза.