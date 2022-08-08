Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
Арт. О00000021590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
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- Ручная дисковая пила Kolner KCS 190/1900Т предназначена для распиловки заготовок из древесины, пластмассы, фосфогипса и газонаполненного бетона. При помощи специального барашка можно установить необходимый угол наклона пильного диска. Ровность отреза достигается за счет параллельного упора, идущего в комплекте. Диск закрыт металлическим кожухом, что защищает оператора от осколков пильного круга, в случае его поломки, и щепок.
Преимущества
- Прочная конструкция. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла
- Стационарный режим. В комплект поставки входят крепления для использования пилы в стационарном режиме
- Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от непроизвольного пуска
- Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность пиления
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов
- Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора стружки