Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T

Преимущества

Прочная конструкция. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла

Стационарный режим. В комплект поставки входят крепления для использования пилы в стационарном режиме

Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от непроизвольного пуска

Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность пиления

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов

Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора стружки

Ручная дисковая пила Kolner KCS 190/1900Т предназначена для распиловки заготовок из древесины, пластмассы, фосфогипса и газонаполненного бетона. При помощи специального барашка можно установить необходимый угол наклона пильного диска. Ровность отреза достигается за счет параллельного упора, идущего в комплекте. Диск закрыт металлическим кожухом, что защищает оператора от осколков пильного круга, в случае его поломки, и щепок.