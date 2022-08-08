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Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Арт. О00000021590
    5.0
    1
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T

      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 190/1900T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000021590
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ручная дисковая пила Kolner KCS 190/1900Т предназначена для распиловки заготовок из древесины, пластмассы, фосфогипса и газонаполненного бетона. При помощи специального барашка можно установить необходимый угол наклона пильного диска. Ровность отреза достигается за счет параллельного упора, идущего в комплекте. Диск закрыт металлическим кожухом, что защищает оператора от осколков пильного круга, в случае его поломки, и щепок.

        Преимущества

        • Прочная конструкция. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла
        • Стационарный режим. В комплект поставки входят крепления для использования пилы в стационарном режиме
        • Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от непроизвольного пуска
        • Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность пиления
        • Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов
        • Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора стружки