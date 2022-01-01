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Пилка BOSCH HM-RIFF Д/PMF 75*1/8" DIY 2.609.256.995
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Пилка BOSCH HM-RIFF Д/PMF 75*1/8" DIY 2.609.256.995
    Арт. X131715109
    Пилка BOSCH HM-RIFF Д/PMF 75*1/8" DIY 2.609.256.995

      Пилка BOSCH HM-RIFF Д/PMF 75*1/8" DIY 2.609.256.995

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715109

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сегментированное пильное полотно HM-RIFF Bosch 2608661642 предназначено для фрезерования с помощью универсальных дельташлифмашин. Подходит для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Полотно может быть использовано для фрезерования проемов и швов в керамической плитке и бетоне.

        Преимущества

        • Идеально подходит для фрезеровании при прокладке кабелей
        • За счет 12-точечной системы зажима OIS достигается оптимальная передача усилия
        • Оснастка имеет достаточно длительный период эксплуатации