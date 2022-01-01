Пилка BOSCH HM-RIFF Д/PMF 75*1/8" DIY 2.609.256.995

Преимущества

Идеально подходит для фрезеровании при прокладке кабелей

За счет 12-точечной системы зажима OIS достигается оптимальная передача усилия

Оснастка имеет достаточно длительный период эксплуатации

Сегментированное пильное полотно HM-RIFF Bosch 2608661642 предназначено для фрезерования с помощью универсальных дельташлифмашин. Подходит для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Полотно может быть использовано для фрезерования проемов и швов в керамической плитке и бетоне.