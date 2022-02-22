Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)
Арт. 77777X9009143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для пластика
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Общая длина, мм
|92
- Пилки CleanCarbonFiber Bosch 2608667449 являются расходным материалом для лобзиков и предназначены для чистых пропилов в полимерных материалах, таких как плиты, профили и стержни из стекло- и углепластика (<20 мм). Изделия имеют твердосплавные вставки на кромке и отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Зубья отшлифованы и расположены с шагом 2,2 мм.
Преимущества
- Хвостовик с одним упором
- Комплект содержит 3 пилки длиной 92 мм. Тип - T108BHM