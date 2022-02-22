Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)

Преимущества

Хвостовик с одним упором

Комплект содержит 3 пилки длиной 92 мм. Тип - T108BHM

Пилки CleanCarbonFiber Bosch 2608667449 являются расходным материалом для лобзиков и предназначены для чистых пропилов в полимерных материалах, таких как плиты, профили и стержни из стекло- и углепластика (<20 мм). Изделия имеют твердосплавные вставки на кромке и отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Зубья отшлифованы и расположены с шагом 2,2 мм.