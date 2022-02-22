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Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)
    Арт. 77777X9009143
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch CleanCarbonFiber 2.608.667.449 (T108BHM, 3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для пластика
      Общая длина, мм
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки CleanCarbonFiber Bosch 2608667449 являются расходным материалом для лобзиков и предназначены для чистых пропилов в полимерных материалах, таких как плиты, профили и стержни из стекло- и углепластика (<20 мм). Изделия имеют твердосплавные вставки на кромке и отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Зубья отшлифованы и расположены с шагом 2,2 мм.

        Преимущества

        • Хвостовик с одним упором
        • Комплект содержит 3 пилки длиной 92 мм. Тип - T108BHM