Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)

Преимущества

Изготовлены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM

Зубья шлифованы под свободным углом - для аккуратных и чистых пропилов

Хвостовик с одним упором

Пилки Bosch 2608636640 предназначены для криволинейных пропилов в твёрдой древесине и абразивных древесных материалах толщиной 5-50 мм. Данный тип оснастки подходит для лобзиков Bosch и других.