Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)
Арт. 77777X9009195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|91
- Пилки Bosch 2608636640 предназначены для криволинейных пропилов в твёрдой древесине и абразивных древесных материалах толщиной 5-50 мм. Данный тип оснастки подходит для лобзиков Bosch и других.
Преимущества
- Изготовлены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM
- Зубья шлифованы под свободным углом - для аккуратных и чистых пропилов
- Хвостовик с одним упором