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Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009195
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 308 BOF, BIM 2.608.636.640 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009195
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		91
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки Bosch 2608636640 предназначены для криволинейных пропилов в твёрдой древесине и абразивных древесных материалах толщиной 5-50 мм. Данный тип оснастки подходит для лобзиков Bosch и других.

        Преимущества

        • Изготовлены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM
        • Зубья шлифованы под свободным углом - для аккуратных и чистых пропилов
        • Хвостовик с одним упором