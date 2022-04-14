Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)

Преимущества

Оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, которая является высокоэффективной

Зубья изделий имеют волнистую форму

Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими

Пилки Bosch 2.608.631.404 используются для прямых тонких пропилов в листовом металле толщиной 2.5-6 мм. Также областью применения является обработка трубы и профиля (<65 мм), включая алюминий (<65 мм).