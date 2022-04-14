Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
Арт. 77777X9009139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|106
- Пилки Bosch 2.608.631.404 используются для прямых тонких пропилов в листовом металле толщиной 2.5-6 мм. Также областью применения является обработка трубы и профиля (<65 мм), включая алюминий (<65 мм).
Преимущества
- Оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, которая является высокоэффективной
- Зубья изделий имеют волнистую форму
- Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими