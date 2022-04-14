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Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009139
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		106
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки Bosch 2.608.631.404 используются для прямых тонких пропилов в листовом металле толщиной 2.5-6 мм. Также областью применения является обработка трубы и профиля (<65 мм), включая алюминий (<65 мм).

        Преимущества

        • Оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, которая является высокоэффективной
        • Зубья изделий имеют волнистую форму
        • Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими