Подставка для дрели DeWalt D21583K

Преимущества

Удобная

Надежная

Подставка для дрели DeWalt (ДеВолт) D21583K (с кольцом D215834 для D21580K / D21582K).Для тяжелых работ по сверлению в каменной кладке и бетоне.Плавно перемещающаяся рама обеспечивает наивысшую в своем классе точность сверления. Быстросъемный держатель для быстрой установки на рабочей площадке. Опорные кронштейны повышают жесткость стойки. Встроенное вакуумное основание для более быстрой установки (требуется вакуумный насос).Транспортные колеса и ручка для легкой транспортировки на рабочую площадку