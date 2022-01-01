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Подставка для дрели DeWalt D21583K
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Стойки для дрелей
    Подставка для дрели DeWalt D21583K
    Арт. Х10660334
    Подставка для дрели DeWalt D21583K

      Подставка для дрели DeWalt D21583K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10660334

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Диаметр зажимного отверстия, мм
      		60
      Длина станины, мм
      		995
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подставка для дрели DeWalt (ДеВолт) D21583K (с кольцом D215834 для D21580K / D21582K).Для тяжелых работ по сверлению в каменной кладке и бетоне.
        Плавно перемещающаяся рама обеспечивает наивысшую в своем классе точность сверления. Быстросъемный держатель для быстрой установки на рабочей площадке. Опорные кронштейны повышают жесткость стойки. Встроенное вакуумное основание для более быстрой установки (требуется вакуумный насос).Транспортные колеса и ручка для легкой транспортировки на рабочую площадку

        Преимущества

        • Удобная
        • Надежная