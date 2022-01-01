Подставка для дрели DeWalt D21583K
Арт. Х10660334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Диаметр зажимного отверстия, мм
|60
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Длина станины, мм
|995
- Подставка для дрели DeWalt (ДеВолт) D21583K (с кольцом D215834 для D21580K / D21582K).Для тяжелых работ по сверлению в каменной кладке и бетоне.
Плавно перемещающаяся рама обеспечивает наивысшую в своем классе точность сверления. Быстросъемный держатель для быстрой установки на рабочей площадке. Опорные кронштейны повышают жесткость стойки. Встроенное вакуумное основание для более быстрой установки (требуется вакуумный насос).Транспортные колеса и ручка для легкой транспортировки на рабочую площадку
Преимущества
- Удобная
- Надежная