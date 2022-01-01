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Коронка твердосплавная Практика 038-852
2 085 ₽
Коронки SDS-Max
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Арт. О00000024300
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
    Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852
      Коронка твердосплавная Практика 038-852

      Коронка твердосплавная Практика 038-852

      2 085 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024300

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      min диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
      2 085 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка твердосплавная Практика Профи SDS-Plus применяется для ударного сверления совместно с перфораторами во время монтажных и строительных работ. С ней можно проводить операции со следующими типами поверхности: бетон,  кирпич, камень.

        Преимущества

        • Система крепления SDS-Plus
        • При необходимости возможно сверление сквозных отверстий под сантехнические и вентиляционные трубы, периодически вынимая керн
        • Унифицированная резьба позволяет установить любой хвостовик на любую коронку в зависимости от имеющегося перфоратора и глубины отверстия, которое необходимо просверлить