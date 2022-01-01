Коронка твердосплавная Практика 038-852
Арт. О00000024300
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип сверления
|сухое
|
min диаметр, мм
|100
- Коронка твердосплавная Практика Профи SDS-Plus применяется для ударного сверления совместно с перфораторами во время монтажных и строительных работ. С ней можно проводить операции со следующими типами поверхности: бетон, кирпич, камень.
Преимущества
- Система крепления SDS-Plus
- При необходимости возможно сверление сквозных отверстий под сантехнические и вентиляционные трубы, периодически вынимая керн
- Унифицированная резьба позволяет установить любой хвостовик на любую коронку в зависимости от имеющегося перфоратора и глубины отверстия, которое необходимо просверлить