Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-428, 25х50 мм
Арт. О00000024614
Характеристики
|
Производитель
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение по материалу
|пластик, камень, сталь, стекло
|
Диаметр хвостовика, мм
|6
|
Макс. оборотов в минуту
|22000
Описание:Шарошка абразивная цилиндрическая Практика - предназначена для точной и качественной обработки изделий из стекла, керамической плитки, искусственного и натурального камня, закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердых пластиков. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, снятия фасок, шлифования и заточки.