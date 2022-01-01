Шарошка абразивная карбид кремния ПРАКТИКА 641-428, 25х50 мм

Описание: Шарошка абразивная цилиндрическая Практика - предназначена для точной и качественной обработки изделий из стекла, керамической плитки, искусственного и натурального камня, закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердых пластиков. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, снятия фасок, шлифования и заточки.