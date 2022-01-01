Сверло по бетону Практика Профи 775-549, 10x200 мм

Сверло по для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Холоднокатанное тело с четырьмя отдельными спиралями обеспечивает наибольшую производительность отвода шлама и жесткость тела сверла, снижает трение, что существенно уменьшает вероятность перегрева и увеличивает срок службы. Сверло 4-х спиральное, твердосплавное, холоднокатанное. Изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Твердосплавная напайка обеспечивает высокую скорость сверления и длительный срок службы. Четыре отдельные спирали обеспечивают очень высокую производительность отвода шлама, снижают трение, тем самым уменьшая вероятность перегрева и увеличивая срок службы