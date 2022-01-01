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Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм
200 ₽
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм
    Арт. О00000024574
    Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм
    Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм
      Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм
      Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм

      Сверло по бетону Практика Профи 775-532, 8x200 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024574

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударными дрелями. Холоднокатанное тело с четырьмя отдельными спиралями обеспечивает наибольшую производительность отвода шлама и жесткость тела сверла, снижает трение, что существенно уменьшает вероятность перегрева и увеличивает срок службы