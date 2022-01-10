Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
Арт. О00000025482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает быструю смену оснастки. Универсальность использования. Благодаря регулировке крутящего момента можно работать с материалами разной плотности. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Небольшой вес Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 для длительной неутомительной работы
- Li-lon аккумулятор с отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы