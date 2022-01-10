Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Небольшой вес Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 для длительной неутомительной работы

Li-lon аккумулятор с отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает быструю смену оснастки. Универсальность использования. Благодаря регулировке крутящего момента можно работать с материалами разной плотности. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.