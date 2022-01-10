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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
5.0
1
3 890 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Арт. О00000025482
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025482
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает быструю смену оснастки. Универсальность использования. Благодаря регулировке крутящего момента можно работать с материалами разной плотности. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Небольшой вес Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 для длительной неутомительной работы
        • Li-lon аккумулятор с отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы