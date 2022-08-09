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Электрический рубанок Makita 1902
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita 1902
    Арт. Х12128
    5.0
    1
    Электрический рубанок Makita 1902

      Электрический рубанок Makita 1902

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.65
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Makita M1902 служит для качественной обработки деревянных поверхностей. Имеет большой V-образный паз для легкого торцевания. Обрабатываемая заготовка защищена от повреждений в процессе работы. Регулятор глубины строгания совмещен с рукояткой для более удобного управления. Предусмотрена возможность подключения пылеудаляющего аппарата для поддержания чистоты на рабочем месте

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Удобная рукоятка для максимального контроля
        • Небольшой вес Makita M1902 для удобной и неутомительной работы
        • Высокая скорость вращения лезвий для более эффективного строгания
        • Фиксирование кнопки "пуск" для продолжительного выполнения рабочих операций