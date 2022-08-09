Электрический рубанок Makita 1902

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Удобная рукоятка для максимального контроля

Небольшой вес Makita M1902 для удобной и неутомительной работы

Высокая скорость вращения лезвий для более эффективного строгания

Фиксирование кнопки "пуск" для продолжительного выполнения рабочих операций

Рубанок Makita M1902 служит для качественной обработки деревянных поверхностей. Имеет большой V-образный паз для легкого торцевания. Обрабатываемая заготовка защищена от повреждений в процессе работы. Регулятор глубины строгания совмещен с рукояткой для более удобного управления. Предусмотрена возможность подключения пылеудаляющего аппарата для поддержания чистоты на рабочем месте