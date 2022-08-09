Электрический рубанок Makita 1902
Арт. Х12128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.65
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Рубанок Makita M1902 служит для качественной обработки деревянных поверхностей. Имеет большой V-образный паз для легкого торцевания. Обрабатываемая заготовка защищена от повреждений в процессе работы. Регулятор глубины строгания совмещен с рукояткой для более удобного управления. Предусмотрена возможность подключения пылеудаляющего аппарата для поддержания чистоты на рабочем месте
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Удобная рукоятка для максимального контроля
- Небольшой вес Makita M1902 для удобной и неутомительной работы
- Высокая скорость вращения лезвий для более эффективного строгания
- Фиксирование кнопки "пуск" для продолжительного выполнения рабочих операций