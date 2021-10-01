Электрический рубанок Makita 1911B

Преимущества

Устройство для удаления пыли и мусора

Двойная изоляция

Надежный сетевой шнур

Наличие твердосплавных ножей для обработки заготовок из пластика

Электрический рубанок Makita 1911 B предназначен для обработки деревянных и пластиковых поверхностей. Мощный двигатель позволяет обрабатывать заготовки шириной 110 мм. Опорной ручкой можно регулировать толщину снимаемой стружки. Большая скорость вращения ножа обеспечивает строгание без сколов. Опорная подошва выполнена из литого алюминия, что увеличивает её прочность. V-образный паз делает снятие фаски более легким. Патрубок для пылеотвода позволяет подключить пылесос для удаления пыли и опилок.