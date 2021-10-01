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Электрический рубанок Makita 1911B
4.8
5
18 799 ₽
25 900 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita 1911B
    Арт. Х12134
    4.8
    5
    Электрический рубанок Makita 1911B
    Электрический рубанок Makita 1911B
    Электрический рубанок Makita 1911B
    Электрический рубанок Makita 1911B
    Электрический рубанок Makita 1911B
      Электрический рубанок Makita 1911B
      Электрический рубанок Makita 1911B
      Электрический рубанок Makita 1911B
      Электрический рубанок Makita 1911B
      Электрический рубанок Makita 1911B

      Электрический рубанок Makita 1911B

      • -7 101 ₽
      18 799 ₽
      25 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12134
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -7 101 ₽
      18 799 ₽
      25 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Makita 1911 B предназначен для обработки деревянных и пластиковых поверхностей. Мощный двигатель позволяет обрабатывать заготовки шириной 110 мм. Опорной ручкой можно регулировать толщину снимаемой стружки. Большая скорость вращения ножа обеспечивает строгание без сколов. Опорная подошва выполнена из литого алюминия, что увеличивает её прочность. V-образный паз делает снятие фаски более легким. Патрубок для пылеотвода позволяет подключить пылесос для удаления пыли и опилок.

        Преимущества 

        • Устройство для удаления пыли и мусора
        • Двойная изоляция
        • Надежный сетевой шнур
        • Наличие твердосплавных ножей для обработки заготовок из пластика