Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
4.9
8
14 999 ₽
20 270 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
    Арт. X1048040880
    4.9
    8
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301

      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301

      • -5 271 ₽
      14 999 ₽
      20 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048040880
      4.9
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.8
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -5 271 ₽
      14 999 ₽
      20 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Ножи для рубанка двусторонние Metabo HM 630282000, 82 мм, 2 шт.
      1 239 ₽
      5.0
      Ножи для рубанка двусторонние Metabo HM 630282000, 82 мм, 2 шт.
      Твердосплавные ножи для рубанка Практика 037-411 (2 шт.)
      741 ₽
      1.0
      Твердосплавные ножи для рубанка Практика 037-411 (2 шт.)
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2053-QZ, HCS, 5 шт.
      420 ₽
      620 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2053-QZ, HCS, 5 шт.
      • -200 ₽
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      50 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      Пилки для лобзика DeWalt DT2165-QZ, 5 шт.
      580 ₽
      610 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2165-QZ, 5 шт.
      • -30 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5038-QZ, EX2 HSS-G, 3х61х33 мм, 2 штуки
      320 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5038-QZ, EX2 HSS-G, 3х61х33 мм, 2 штуки
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-413 кобальтовое, 3.0x61 мм
      85 ₽
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-413 кобальтовое, 3.0x61 мм
      Нож для рубанка Практика 037-428 (2 шт.)
      240 ₽
      5.0
      Нож для рубанка Практика 037-428 (2 шт.)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Смотреть
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Нет в наличии
      5.0
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301 используется для обработки, снятия фасок и выборки четверти с различных поверхностей из древесины. Высокая скорость вращения улучшает качество обработки материала. Для удобство и точности работы предусмотрены нескользящие накладки на рукоятках, обеспечивающие надежный хват инструмента. 

        Преимущества

        • выбор стороны выброса опилок
        • настраиваемая глубина строгания - для выполнения различных задач
        • блокировка выключателя - для удобства работы Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301 длительное время без случайного отключения и частых перезапусков
        • резиновая накладка на рукоятке препятствует скольжению