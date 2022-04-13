Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301
Арт. X1048040880
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.8
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Класс товара
|профессиональный
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Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301 используется для обработки, снятия фасок и выборки четверти с различных поверхностей из древесины. Высокая скорость вращения улучшает качество обработки материала. Для удобство и точности работы предусмотрены нескользящие накладки на рукоятках, обеспечивающие надежный хват инструмента.
Преимущества
- выбор стороны выброса опилок
- настраиваемая глубина строгания - для выполнения различных задач
- блокировка выключателя - для удобства работы Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301 длительное время без случайного отключения и частых перезапусков
- резиновая накладка на рукоятке препятствует скольжению