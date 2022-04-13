Электрический рубанок Bosch GHO 26-82 D 0.601.5A4.301 используется для обработки, снятия фасок и выборки четверти с различных поверхностей из древесины. Высокая скорость вращения улучшает качество обработки материала. Для удобство и точности работы предусмотрены нескользящие накладки на рукоятках, обеспечивающие надежный хват инструмента.

Преимущества