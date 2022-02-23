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Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
5.0
2
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
    Арт. Х1271850
    5.0
    2
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
    Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003

      Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271850
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003 – удобный профессиональный инструмент для строгальных работ при внутренней отделке. Точность работы обеспечена мощным двигателем и специальной ручкой. Система выброса опилок сохранит рабочее место в чистоте, а эргономичная рукоятка будет беречь силы оператора во время работы. Блокировка кнопки запуска рубанка защищает инструмент от  случайных включений.

        Преимущества 

        • Мощный двигатель на 600 Вт с числом оборотов 16000 об/мин для хорошего качества обработки поверхности
        • Система быстрой замены ножей
        • Инструмент работает с одним ножом
        • Башмак защищает поверхность во время работы
        • Система удаления опилок
        • Воздушное охлаждение
        • Блокировка включения