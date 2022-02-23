Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003

Преимущества

Мощный двигатель на 600 Вт с числом оборотов 16000 об/мин для хорошего качества обработки поверхности

Система быстрой замены ножей

Инструмент работает с одним ножом

Башмак защищает поверхность во время работы

Система удаления опилок

Воздушное охлаждение

Блокировка включения

Рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003 – удобный профессиональный инструмент для строгальных работ при внутренней отделке. Точность работы обеспечена мощным двигателем и специальной ручкой. Система выброса опилок сохранит рабочее место в чистоте, а эргономичная рукоятка будет беречь силы оператора во время работы. Блокировка кнопки запуска рубанка защищает инструмент от случайных включений.