Электрический рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003
Арт. Х1271850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.5
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Класс товара
|профессиональный
- Рубанок Bosch GHO 15-82 0.601.594.003 – удобный профессиональный инструмент для строгальных работ при внутренней отделке. Точность работы обеспечена мощным двигателем и специальной ручкой. Система выброса опилок сохранит рабочее место в чистоте, а эргономичная рукоятка будет беречь силы оператора во время работы. Блокировка кнопки запуска рубанка защищает инструмент от случайных включений.
Преимущества
- Мощный двигатель на 600 Вт с числом оборотов 16000 об/мин для хорошего качества обработки поверхности
- Система быстрой замены ножей
- Инструмент работает с одним ножом
- Башмак защищает поверхность во время работы
- Система удаления опилок
- Воздушное охлаждение
- Блокировка включения