Преимущества

Повышенный срок службы двигателя

Увеличенная мощность и длительность работы благодаря бесщеточному двигателю

Вентильный двигатель и система 12 В делают инструмент компактным

Система пылеудаления

Оптимизированная балансировка для комфортного и эргономичного управления

Аккумуляторная технология обеспечивает максимальное удобство работы в любом рабочем положении

Регулируемый выброс опилок (справа или слева)

Рукоятка Soft Grip с мягкой накладкой - комфортная работа

Все инструменты, аккумуляторы и зарядные устройства Bosch Professional 10.8 В полностью совместимы со всеми инструментами, аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 12 В

Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному строгальному ножу из твердого сплава

Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000 упрощает обработку больших поверхностей. Предназначен для профессионального использования. Пригоден для скашивания кромок, строгания древесных материалов. Имеет возможность выборки четверти 0-17 мм. Инструмент отличается эргономичностью, простотой использования, удобством работы в любом положении. Оснащен патрубком пылеотвода, который дает возможность выброса опилок как справа, так и слева. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.