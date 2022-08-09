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Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000
    Арт. О00000011643
    5.0
    1
    Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000

      Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011643
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.7
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000 упрощает обработку больших поверхностей. Предназначен для профессионального использования. Пригоден для скашивания кромок, строгания древесных материалов. Имеет возможность выборки четверти 0-17 мм. Инструмент отличается эргономичностью, простотой использования, удобством работы в любом положении. Оснащен патрубком пылеотвода, который дает возможность выброса опилок как справа, так и слева. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Повышенный срок службы двигателя
        • Увеличенная мощность и длительность работы благодаря бесщеточному двигателю
        • Вентильный двигатель и система 12 В делают инструмент компактным
        • Система пылеудаления
        • Оптимизированная балансировка для комфортного и эргономичного управления
        • Аккумуляторная технология обеспечивает максимальное удобство работы в любом рабочем положении
        • Регулируемый выброс опилок (справа или слева)
        • Рукоятка Soft Grip с мягкой накладкой - комфортная работа
        • Все инструменты, аккумуляторы и зарядные устройства Bosch Professional 10.8 В полностью совместимы со всеми инструментами, аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 12 В
        • Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному строгальному ножу из твердого сплава