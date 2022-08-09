Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000
Арт. О00000011643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.7
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Класс товара
|профессиональный
- Аккумуляторный рубанок Bosch GHO 12V-20 Solo 0.601.5A7.000 упрощает обработку больших поверхностей. Предназначен для профессионального использования. Пригоден для скашивания кромок, строгания древесных материалов. Имеет возможность выборки четверти 0-17 мм. Инструмент отличается эргономичностью, простотой использования, удобством работы в любом положении. Оснащен патрубком пылеотвода, который дает возможность выброса опилок как справа, так и слева. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
Преимущества
- Повышенный срок службы двигателя
- Увеличенная мощность и длительность работы благодаря бесщеточному двигателю
- Вентильный двигатель и система 12 В делают инструмент компактным
- Система пылеудаления
- Оптимизированная балансировка для комфортного и эргономичного управления
- Аккумуляторная технология обеспечивает максимальное удобство работы в любом рабочем положении
- Регулируемый выброс опилок (справа или слева)
- Рукоятка Soft Grip с мягкой накладкой - комфортная работа
- Все инструменты, аккумуляторы и зарядные устройства Bosch Professional 10.8 В полностью совместимы со всеми инструментами, аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 12 В
- Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному строгальному ножу из твердого сплава