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Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
5.0
2
35 999 ₽
42 160 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
    Арт. Х1271856
    5.0
    2
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
    Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760

      Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760

      • -6 161 ₽
      35 999 ₽
      42 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1271856
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.2
      Класс товара
      		профессиональный
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      • -6 161 ₽
      35 999 ₽
      42 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760 является профессиональным инструментом, предназначенным для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность позволяет работать с твердыми породами деревьев. Быстрая замена режущих лезвий делает работу более удобной и простой. Стабилизирующая электроника позволяет ровно обрабатывать заготовки.

        Преимущества 

        • Мощный двигатель
        • Быстрая смена ножей - система Woodrazor
        • Возможность стационарного использования
        • Стабилизирующая электроника - постоянство числа оборотов
        • V-образные пазы для легкого снятия фасок
        • Реле защиты электродвигателя
        • Защитный башмак
        • Применение параллельного/углового упора
        • Строгальный нож из твердого сплава с двумя режущими кромками