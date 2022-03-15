Преимущества

Мощный двигатель

Быстрая смена ножей - система Woodrazor

Возможность стационарного использования

Стабилизирующая электроника - постоянство числа оборотов

V-образные пазы для легкого снятия фасок

Реле защиты электродвигателя

Защитный башмак

Применение параллельного/углового упора

Строгальный нож из твердого сплава с двумя режущими кромками

Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760 является профессиональным инструментом, предназначенным для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность позволяет работать с твердыми породами деревьев. Быстрая замена режущих лезвий делает работу более удобной и простой. Стабилизирующая электроника позволяет ровно обрабатывать заготовки.