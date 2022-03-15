Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760
Арт. Х1271856
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.2
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Класс товара
|профессиональный
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Упаковка
|кейс
- Электрический рубанок Bosch GHO 40-82 C 0.601.59A.760 является профессиональным инструментом, предназначенным для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность позволяет работать с твердыми породами деревьев. Быстрая замена режущих лезвий делает работу более удобной и простой. Стабилизирующая электроника позволяет ровно обрабатывать заготовки.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Быстрая смена ножей - система Woodrazor
- Возможность стационарного использования
- Стабилизирующая электроника - постоянство числа оборотов
- V-образные пазы для легкого снятия фасок
- Реле защиты электродвигателя
- Защитный башмак
- Применение параллельного/углового упора
- Строгальный нож из твердого сплава с двумя режущими кромками