Шлифмашина угловая Metabo W 9-125 900Вт (кейс) 600376500

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Кнопка блокировки шпинделя позволяет менять оснастку без использования дополнительного инструмента

Надежное удержание. Дополнительная рукоятка обеспечивает легкое управление угловой шлифмашиной Metabo W 9-125 600376500 при длительных работах

Безопасность. Защитный кожух быстро и легко фиксируется без использования инструментов, также он имеет защиту от проворачивания

Компактный инструмент

С новым двигателем Metabo Marathon, на который подана патентная заявка

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности и плавного продолжения работы

Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376500 оснащена двигателем Metabo Marathon, который отличается высокими крутящим моментом и перегрузочной способностью. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Защитный кожух устанавливается без применения инструмента. Чемодан упрощает хранение и транспортировку инструмента.