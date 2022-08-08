Шлифмашина угловая Metabo W 9-125 900Вт (кейс) 600376500
Арт. Х12725435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo W 9-125 600376500 оснащена двигателем Metabo Marathon, который отличается высокими крутящим моментом и перегрузочной способностью. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает максимальную безопасность. Защитный кожух устанавливается без применения инструмента. Чемодан упрощает хранение и транспортировку инструмента.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Кнопка блокировки шпинделя позволяет менять оснастку без использования дополнительного инструмента
- Надежное удержание. Дополнительная рукоятка обеспечивает легкое управление угловой шлифмашиной Metabo W 9-125 600376500 при длительных работах
- Безопасность. Защитный кожух быстро и легко фиксируется без использования инструментов, также он имеет защиту от проворачивания
- Компактный инструмент
- С новым двигателем Metabo Marathon, на который подана патентная заявка
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности и плавного продолжения работы
- Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки