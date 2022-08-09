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Шлифмашина угловая Metabo WE 1450-125 RT
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WE 1450-125 RT
    Арт. Х12725311
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WE 1450-125 RT

      Шлифмашина угловая Metabo WE 1450-125 RT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725311
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 1450-125 RT 600680000 предназначена для шлифовки поверхностей и отрезания деталей небольшого размера. Мощный 1450-ваттный двигатель обеспечивает отличную производительность. Крутящий момент составляет 5 Нм, что позволяет продуктивно использовать инструмент в высоконагруженных работах. Также стоит отметить отличную устойчивость к перегрузкам, ограничение пускового тока, защиту от повторного пуска и самоотключающиеся угольные щетки.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя. Функция блокировки шпинделя способствует быстрой и безопасной замене расходного инструмента
        • Надежность. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучше отвод тепла
        • Надежный хват. Угловая шлифмашина Metabo WE 1450-125 RT 600680000 оснащена удобной рукояткой с нескользящими вставками для надежного хвата без проскальзывания рук
        • Прочный и износостойкий двигатель
        • Высокая устойчивость к перегрузкам
        • Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
        • Защита от повторного запуска
        • Автоматически отключающиеся угольные щетки
        • Удобная дополнительная рукоятка для надежного хвата обеими руками
        • Малый вес позволяет комфортно работать, держа инструмент над головой