Шлифмашина угловая Metabo WE 1450-125 RT

Преимущества

Блокировка шпинделя. Функция блокировки шпинделя способствует быстрой и безопасной замене расходного инструмента

Надежность. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучше отвод тепла

Надежный хват. Угловая шлифмашина Metabo WE 1450-125 RT 600680000 оснащена удобной рукояткой с нескользящими вставками для надежного хвата без проскальзывания рук

Прочный и износостойкий двигатель

Высокая устойчивость к перегрузкам

Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков

Защита от повторного запуска

Автоматически отключающиеся угольные щетки

Удобная дополнительная рукоятка для надежного хвата обеими руками

Малый вес позволяет комфортно работать, держа инструмент над головой

Угловая шлифмашина Metabo WE 1450-125 RT 600680000 предназначена для шлифовки поверхностей и отрезания деталей небольшого размера. Мощный 1450-ваттный двигатель обеспечивает отличную производительность. Крутящий момент составляет 5 Нм, что позволяет продуктивно использовать инструмент в высоконагруженных работах. Также стоит отметить отличную устойчивость к перегрузкам, ограничение пускового тока, защиту от повторного пуска и самоотключающиеся угольные щетки.