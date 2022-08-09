Шлифмашина угловая Metabo WE 1450-125 RT
Арт. Х12725311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WE 1450-125 RT 600680000 предназначена для шлифовки поверхностей и отрезания деталей небольшого размера. Мощный 1450-ваттный двигатель обеспечивает отличную производительность. Крутящий момент составляет 5 Нм, что позволяет продуктивно использовать инструмент в высоконагруженных работах. Также стоит отметить отличную устойчивость к перегрузкам, ограничение пускового тока, защиту от повторного пуска и самоотключающиеся угольные щетки.
Преимущества
- Блокировка шпинделя. Функция блокировки шпинделя способствует быстрой и безопасной замене расходного инструмента
- Надежность. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучше отвод тепла
- Надежный хват. Угловая шлифмашина Metabo WE 1450-125 RT 600680000 оснащена удобной рукояткой с нескользящими вставками для надежного хвата без проскальзывания рук
- Прочный и износостойкий двигатель
- Высокая устойчивость к перегрузкам
- Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
- Защита от повторного запуска
- Автоматически отключающиеся угольные щетки
- Удобная дополнительная рукоятка для надежного хвата обеими руками
- Малый вес позволяет комфортно работать, держа инструмент над головой