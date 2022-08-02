Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2

Преимущества

Новые литий-ионные аккумуляторы серии XR обладают повышенной мощностью, быстрым зарядом и долгим сроком службы

Эргономичная конструкция обладает повышенной легкостью - 1.5 кг и небольшими размерами для использования инструмента в ограниченном пространстве

Дрель имеет два режима работы: монтаж/демонтаж шурупов и сверление

14 позиций крутящего момента с максимальной силой 57 Нм для оптимальной работы

Быстрая зарядка батареи - всего за 30 минут

Встроенная электроника и интеллектуальный выключатель - для полного контроля над инструментом

2 скорости вращения двигателя с плавной регулировкой оборотов

2 аккумулятора в комплекте для долгой беспрерывной работы

Инструмент поставляется в специальном кейсе, который обеспечивает удобное хранение и перенос

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 730 C2P оснащена двухскоростным металлическим редуктором, регулируемой скоростью двигателя, реверсом, светодиодной подсветкой и быстрозажимным духмуфтовым патроном с максимальным крутящим моментом 57 Нм. Инструмент работает от новых инновационных XR Li-Ion аккумуляторов, которые обладают повышенной мощностью, интеллектуальностью и долгим сроком службы. Корпус инструмента изготовлен из прочного пластика и покрыт мягким резиновым кожухом.