Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
    Арт. Х12713259
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713259
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. крутящий момент, Нм
      		57
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 730 C2P оснащена двухскоростным металлическим редуктором, регулируемой скоростью двигателя, реверсом, светодиодной подсветкой и быстрозажимным духмуфтовым патроном с максимальным крутящим моментом 57 Нм. Инструмент работает от новых инновационных XR Li-Ion аккумуляторов, которые обладают повышенной мощностью, интеллектуальностью и долгим сроком службы. Корпус инструмента изготовлен из прочного пластика и покрыт мягким резиновым кожухом.

        Преимущества

        • Новые литий-ионные аккумуляторы серии XR обладают повышенной мощностью, быстрым зарядом и долгим сроком службы
        • Эргономичная конструкция обладает повышенной легкостью - 1.5 кг и небольшими размерами для использования инструмента в ограниченном пространстве
        • Дрель имеет два режима работы: монтаж/демонтаж шурупов и сверление
        • 14 позиций крутящего момента с максимальной силой 57 Нм для оптимальной работы
        • Быстрая зарядка батареи - всего за 30 минут
        • Встроенная электроника и интеллектуальный выключатель - для полного контроля над инструментом
        • 2 скорости вращения двигателя с плавной регулировкой оборотов
        • 2 аккумулятора в комплекте для долгой беспрерывной работы
        • Инструмент поставляется в специальном кейсе, который обеспечивает удобное хранение и перенос