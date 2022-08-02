Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD730C2
Арт. Х12713259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. крутящий момент, Нм
|57
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 730 C2P оснащена двухскоростным металлическим редуктором, регулируемой скоростью двигателя, реверсом, светодиодной подсветкой и быстрозажимным духмуфтовым патроном с максимальным крутящим моментом 57 Нм. Инструмент работает от новых инновационных XR Li-Ion аккумуляторов, которые обладают повышенной мощностью, интеллектуальностью и долгим сроком службы. Корпус инструмента изготовлен из прочного пластика и покрыт мягким резиновым кожухом.
Преимущества
- Новые литий-ионные аккумуляторы серии XR обладают повышенной мощностью, быстрым зарядом и долгим сроком службы
- Эргономичная конструкция обладает повышенной легкостью - 1.5 кг и небольшими размерами для использования инструмента в ограниченном пространстве
- Дрель имеет два режима работы: монтаж/демонтаж шурупов и сверление
- 14 позиций крутящего момента с максимальной силой 57 Нм для оптимальной работы
- Быстрая зарядка батареи - всего за 30 минут
- Встроенная электроника и интеллектуальный выключатель - для полного контроля над инструментом
- 2 скорости вращения двигателя с плавной регулировкой оборотов
- 2 аккумулятора в комплекте для долгой беспрерывной работы
- Инструмент поставляется в специальном кейсе, который обеспечивает удобное хранение и перенос