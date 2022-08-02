Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2
    Арт. Х12713302
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713302
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		57
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена ударным и безударным режимами работы для продуктивного сверления в различных материалах. Металлический редуктор имеет две рабочих скорости: первая рекомендуется для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Инструмент поставляется с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 А*ч для возможности длительной и эффективной работы.

        Преимущества

        • Корпус редуктора изготовлен из металла для более точной посадке внутренних узлов и лучшего отвода тепла
        • Новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
        • Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны
        • Скорость вращения регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при ведении таких работ, как, например, засверливание
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень и магнитный держатель насадок
        • Сочетание высокой мощности и малого веса
        • Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его простую установку и снятие, а также отличную устойчивость инструмента в вертикальном положении
        • Функция реверса позволяет откручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи