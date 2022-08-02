Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2
Арт. Х12713302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|57
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена ударным и безударным режимами работы для продуктивного сверления в различных материалах. Металлический редуктор имеет две рабочих скорости: первая рекомендуется для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Инструмент поставляется с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 А*ч для возможности длительной и эффективной работы.
Преимущества
- Корпус редуктора изготовлен из металла для более точной посадке внутренних узлов и лучшего отвода тепла
- Новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
- Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны
- Скорость вращения регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при ведении таких работ, как, например, засверливание
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень и магнитный держатель насадок
- Сочетание высокой мощности и малого веса
- Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его простую установку и снятие, а также отличную устойчивость инструмента в вертикальном положении
- Функция реверса позволяет откручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи