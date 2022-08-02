Преимущества

Корпус редуктора изготовлен из металла для более точной посадке внутренних узлов и лучшего отвода тепла

Новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач

Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны

Скорость вращения регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при ведении таких работ, как, например, засверливание

Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень и магнитный держатель насадок

Сочетание высокой мощности и малого веса

Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его простую установку и снятие, а также отличную устойчивость инструмента в вертикальном положении

Функция реверса позволяет откручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD735M2 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена ударным и безударным режимами работы для продуктивного сверления в различных материалах. Металлический редуктор имеет две рабочих скорости: первая рекомендуется для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Инструмент поставляется с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 А*ч для возможности длительной и эффективной работы.