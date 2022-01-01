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Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.
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Для электрических степлеров
Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.
Для электрических степлеров
Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.
Арт. Х13235934
Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.
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Нет в наличии
Арт. Х13235934
Характеристики
Производитель
Ножка
стандартная
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Скобы KANGARO тип 53 стальные, предназначенные для крепления различных материалов (ткань, обивка, холст) к поверхностям из дерева, ДСП и пластика.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы