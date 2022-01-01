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Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.
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Для электрических степлеров
    Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.
    Арт. Х13235934

      Скобы KANGARO тип 53 14мм 1000шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13235934

      Характеристики

      Производитель
      		KANGARO
      Ножка
      		стандартная
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы