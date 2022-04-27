Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822

Преимущества

Прозрачный цвет

Безопасное склеивание

Универсальные

Клеевые стержни кристально прозрачные STEINEL 006822 используются совместно с клеевыми пистолетами. Стержни являются универсальными и используются для быстрого, надежного и безопасного склеивания бумаги, древесины, войлока, стекла.