Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822
Арт. X13172130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|11
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Длина, мм
|250
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- Клеевые стержни кристально прозрачные STEINEL 006822 используются совместно с клеевыми пистолетами. Стержни являются универсальными и используются для быстрого, надежного и безопасного склеивания бумаги, древесины, войлока, стекла.
Преимущества
- Прозрачный цвет
- Безопасное склеивание
- Универсальные