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Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822
5.0
2
2 950 ₽
Клеевые стержни
    Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822
    Арт. X13172130
    5.0
    2
    Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822
    Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822
      Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822
      Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822

      Стержни клеевые Steinel кристально прозрачные (40шт) 006822

      2 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики

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      2 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеевые стержни кристально прозрачные STEINEL 006822 используются совместно с клеевыми пистолетами. Стержни являются универсальными и используются для быстрого, надежного и безопасного склеивания бумаги, древесины, войлока, стекла.

        Преимущества

        • Прозрачный цвет
        • Безопасное склеивание 
        • Универсальные 