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Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815
5.0
2
1 040 ₽
Клеевые стержни
    Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815
    Арт. X13172127
    5.0
    2
    Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815
    Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815
      Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815
      Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815

      Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики

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      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стержни разноцветные STEINEL 006815 являются сменными элементами для клеевых пистолетов. Применяются для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Предназначены для таких материалов, как бумага, древесина, картон, фетра и ткань. Клеевые пистолеты имеют широкое применение в различных отраслях жизни человека, а также обеспечивают максимальное удобство при склеивании различных поверхностей, благодаря возможности дозирования и точности нанесения на нужный участок. Вес — 0.240 кг.

        Преимущества

        • Высокий уровень прочности
        • Разноцветные стержни
        • Применяются для бумаги, древесины, картона, фетра и ткани