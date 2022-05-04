Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815
Арт. X13172127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|11
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Длина, мм
|250
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- Стержни разноцветные STEINEL 006815 являются сменными элементами для клеевых пистолетов. Применяются для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Предназначены для таких материалов, как бумага, древесина, картон, фетра и ткань. Клеевые пистолеты имеют широкое применение в различных отраслях жизни человека, а также обеспечивают максимальное удобство при склеивании различных поверхностей, благодаря возможности дозирования и точности нанесения на нужный участок. Вес — 0.240 кг.
Преимущества
- Высокий уровень прочности
- Разноцветные стержни
- Применяются для бумаги, древесины, картона, фетра и ткани