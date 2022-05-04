Стержни клеевые Steinel разноцветные (10шт) 006815

Преимущества

Высокий уровень прочности

Разноцветные стержни

Применяются для бумаги, древесины, картона, фетра и ткани

Стержни разноцветные STEINEL 006815 являются сменными элементами для клеевых пистолетов. Применяются для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Предназначены для таких материалов, как бумага, древесина, картон, фетра и ткань. Клеевые пистолеты имеют широкое применение в различных отраслях жизни человека, а также обеспечивают максимальное удобство при склеивании различных поверхностей, благодаря возможности дозирования и точности нанесения на нужный участок. Вес — 0.240 кг.