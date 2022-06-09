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Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210
5.0
2
Найти аналог
Клеевые стержни
    Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210
    Арт. X13172128
    5.0
    2
    Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210
    Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210
      Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210
      Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210

      Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13172128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		4
      Длина, мм
      		230
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластмассовый сварочный пруток для АБС Steinel 074210 предназначен для надежной сварки АБС-пластмасс. Пластмассовая сварочная проволока изготовлена из АВС пластика, используется как дополнительный аксессуар с термовоздуходувками, применяется для надежной сварки пластмассовых материалов.