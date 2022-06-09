Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210

Пластмассовый сварочный пруток для АБС Steinel 074210 предназначен для надежной сварки АБС-пластмасс. Пластмассовая сварочная проволока изготовлена из АВС пластика, используется как дополнительный аксессуар с термовоздуходувками, применяется для надежной сварки пластмассовых материалов.



