Пластмассовая сварочная проволока Steinel АБС 074210
Арт. X13172128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|4
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Длина, мм
|230
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- Пластмассовый сварочный пруток для АБС Steinel 074210 предназначен для надежной сварки АБС-пластмасс. Пластмассовая сварочная проволока изготовлена из АВС пластика, используется как дополнительный аксессуар с термовоздуходувками, применяется для надежной сварки пластмассовых материалов.