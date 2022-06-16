Адаптер под шуруповерт для ледобура Тонар АШ-02

Адаптер ТОНАР АШ-02 используется в качестве дополнительного оснащения для шуруповерта во время бурения льда. Адаптер устанавливается на шнек ледобура, а затем на электроинструмент, позволяя создавать лунки во льду, например, во время зимней рыбалки. Адаптер был оснащен латунными втулками, поэтому в работе он отличается выносливостью и надежностью. Так как латунь устойчивее к холоду, в отличие от стали, то металл не будет прикипать на морозе. Рукоятка адаптера, в свою очередь, покрыта нескользящим пластиком, что обеспечивает удобство при удержании собранного ледобура. ТОНАР АШ-02 купить можно по привлекательной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества адаптера ледобура ТОНАР под шуруповерт АШ-02:

Не липнет на холоде;

Не ржавеет;

Крепкий;

Устойчивый;

Не скользит.

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