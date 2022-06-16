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Адаптер под шуруповерт для ледобура Тонар АШ-02
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для шуруповерта под ледобур
    Адаптер под шуруповерт для ледобура Тонар АШ-02
    Арт. Ю00000320266
    5.0
    2
    Адаптер под шуруповерт для ледобура Тонар АШ-02

      Адаптер под шуруповерт для ледобура Тонар АШ-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000320266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тонар
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оснастки
      		адаптер
      Размер посадки под оснастку
      		3/4 дюйма Male DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Адаптер ТОНАР АШ-02 используется в качестве дополнительного оснащения для шуруповерта во время бурения льда. Адаптер устанавливается на шнек ледобура, а затем на электроинструмент, позволяя создавать лунки во льду, например, во время зимней рыбалки. Адаптер был оснащен латунными втулками, поэтому в работе он отличается выносливостью и надежностью. Так как латунь устойчивее к холоду, в отличие от стали, то металл не будет прикипать на морозе. Рукоятка адаптера, в свою очередь, покрыта нескользящим пластиком, что обеспечивает удобство при удержании собранного ледобура. ТОНАР АШ-02 купить можно по привлекательной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества адаптера ледобура ТОНАР под шуруповерт АШ-02:

        • Не липнет на холоде;
        • Не ржавеет;
        • Крепкий;
        • Устойчивый;
        • Не скользит.

        Комплектация:

        • Адаптер;
        • Упаковка.