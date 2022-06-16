Адаптер под шуруповерт для ледобура Тонар АШ-02
Арт. Ю00000320266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оснастки
|адаптер
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Размер посадки под оснастку
|3/4 дюйма Male DR
Адаптер ТОНАР АШ-02 используется в качестве дополнительного оснащения для шуруповерта во время бурения льда. Адаптер устанавливается на шнек ледобура, а затем на электроинструмент, позволяя создавать лунки во льду, например, во время зимней рыбалки. Адаптер был оснащен латунными втулками, поэтому в работе он отличается выносливостью и надежностью. Так как латунь устойчивее к холоду, в отличие от стали, то металл не будет прикипать на морозе. Рукоятка адаптера, в свою очередь, покрыта нескользящим пластиком, что обеспечивает удобство при удержании собранного ледобура. ТОНАР АШ-02 купить можно по привлекательной цене в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества адаптера ледобура ТОНАР под шуруповерт АШ-02:
- Не липнет на холоде;
- Не ржавеет;
- Крепкий;
- Устойчивый;
- Не скользит.
Комплектация:
- Адаптер;
- Упаковка.